■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9023) 東京メトロ 東証プライム (8894) レボリュー 東証スタンダード (3664) モブキャスト 東証グロース (6594) ニデック 東証プライム (7011) 三菱重 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9023) 東京メトロ 東証プライム (9432) ＮＴＴ 東証プライム