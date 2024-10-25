毎年秋はスマートフォンの新製品の季節、ということで、今年もiPhoneおよびPixelの新モデルが登場しました。どちらも従来モデルの順当なアップデートにあたる内容ですが、スマホの価格は近年高騰しており、フラッグシップモデルに至っては20万円近い予算を見積もらざるを得なくなりつつあります。それだけに製品選びもまた、従来より慎重にならざるを得ません。【実機で撮った写真】iPhoneの方が写真は明るいが、ディテールは飛