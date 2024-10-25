米NiceBuildは10月23日に、ポータブル型ウェアラブルAIメモリカプセル「PLAUDE NotePin（プラウド ノートピン）」の予約受け付けを「PLAUDE AI」公式オンラインショップで開始した。米OpenAIのGPT-4oを世界で初めて搭載。カラーは、グレー、シルバー、パープルの3色。価格は2万8600円で、正式発売が12月上旬を予定している。●ソフトバンク銀座で展示PLAUDE NotePinは、装着方法をマグネットピン、ネックストラップ、リストバ