10月1日をもって、株式会社STARTO ENTERTAINMENTを退所した元HiHi Jetsの高橋優斗が、10月25日にXを更新。同日に横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeの生配信でMCを務めることを報告した。【写真】大好きな仕事が決まってテンションMAX？退所後に見せたノリノリな近影《どーもー高橋優斗です！ 今日横浜DeNAベイスターズさんの公式YouTubeで配信される緊急YouTube生配信にMCとして出演させていただくことになりました！（中略）