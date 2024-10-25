X JAPANのYOSHIKIがプロデュースするバンド＆ボーイズグループ『XY』に、新メンバーとして元NEWSの手越祐也が加入することが10月25日に発表された。プロデューサーのYOSHIKIは手越の加入に関して《才能のあるXY13人と、尋常ではないパワーのある手越くんの前代未聞のかけ合わせで、凄い化学反応をおこす予定です》とコメント。手越も《新たな景色を一緒に見たいと、加入を決意しました》と意気込みを表明している。【写真】ファ