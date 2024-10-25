第170回天皇賞・秋（27日／GI、東京芝2000m）には、三冠牝馬リバティアイランド、オールカマー勝ち馬で国内GI初挑戦のレーベンスティール、有馬記念を制したドウデュースなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し「S」「A」「B」の3段階で評価した有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ジャスティンパレス」を取り上げる。 ■ジャスティンパレス 【中間調整】2023年は阪神大賞典