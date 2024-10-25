B'zの松本孝弘(G)を中心として、MR.BIGのエリック・マーティン(Vo)、Night Rangerのジャック・ブレイズ(Vo/B)という錚々たるメンバーが集い、2004年6月にフルアルバム『TMG I』をリリースするなど、颯爽とシーンに登場したドリームバンドが、TMG (Tak Matsumoto Group)だ。その始動は国内外からも注目を集め、日本武道館をファイナルに据えた同年の＜TMG LIVE "Dodge The Bullet" Tour＞も大成功を収めた。TMGに魅せられたリスナー