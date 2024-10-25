日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月25日の日経225ミニ期近（2024年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6394枚だった。 ◯2024年11月限（特別清算日：11月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16394( 16394) ソシエテジェネラル証券8865(8865) 楽天証券2855(12