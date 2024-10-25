【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「東方神起を思うすべての心が集まって、長い間存在し続けている」（チャンミン） 2025年に日本デビュー20周年を迎える東方神起が、10月28日発売の『AERA11月4日増大号』（朝日新聞出版）の表紙とインタビューページに登場。 日本デビュー20周年について、「ひとえにファンの皆さんの支えがあったおかげ」（ユンホ）と語る。 キーワードにあげ