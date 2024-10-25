【エルサレム＝田尾茂樹、ワシントン＝田島大志】イスラエル首相府は２４日、パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉を巡り、対外情報機関モサドのダビッド・バルネア長官を２７日にカタールに派遣すると発表した。停滞する交渉の再開に向け、仲介役のカタールや米国、エジプト高官らと同日協議する。エジプト政府の発表によると、イスラム主義組織ハマスの代表団は２４日、カイロを訪問し、エジプト側と協議した。ＡＦＰ通信による