◆米男子プロゴルフツアーＺＯＺＯチャンピオンシップ第２日（２５日、千葉・アコーディア習志野ＣＣ＝７０７９ヤード、パー７０）首位と５打差の２２位から出た石川遼（カシオ）は１イーグル、２バーディー、２ボギーの６８で回り、通算４アンダーの２２位で第２ラウンドを終えた。「イーグルがあったので、その分の２アンダーという感じ。内容的にはパープレー。きょうの方が内容が悪い」と連日の６８にも表情を曇らせた。