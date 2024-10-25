いよいよ26日に迫ったワールドシリーズ。大谷翔平選手、山本由伸投手がいるドジャースが世界一になるためには、「大谷キラーも！？“最強投手陣の壁”」「ベッタニマン以上！？“126発トリオの壁”」「越えられるか！？“ジャッジの壁”」このニューヨーク・ヤンキースの“3つの壁”を乗り越えていかなければなりません。3つ目の「越えられるか！？“ジャッジの壁”」についてお伝えします。ホームラン58本、144打点、打率3割2分2