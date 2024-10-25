ソフトバンクの有原航平が26日に開幕する『SMBC日本シリーズ2024 DeNA−ソフトバンク』の第1戦に先発する。小久保裕紀監督は「誰に聞いても有原という風に思いますよね。全会一致です」と説明した。有原は今季リーグトップの14勝を挙げるなど、26試合・182回1/3を投げて、14勝7敗、137奪三振、防御率2.36。なお、今年はDeNAとの交流戦での登板はない。（取材＝ニッポン放送アナウンサー・洗川雄司）