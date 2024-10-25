Shinichi Uchida［東京２５日ロイター］ - 東北電力は２５日、宮城県の女川原子力発電所２号機を２９日に再稼働する予定を公表した。２９日に原子炉を起動する。その後、発電再開を経て１２月の営業運転を見込んでいる。