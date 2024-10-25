いよいよ日本時間10月26日（現地時間25日）から始まる、大谷翔平（30才）が出場するMLBワールドシリーズ（WS）「ドジャースヤンキース」に、日本国内の報道合戦も最高潮に過熱してきた。【写真】約14万円で購入も！！公式サイトのMLBワールドシリーズのチケット価格。インタビューを受ける大谷翔平なども。中でも、連日煽るように報じられているニュースは、チケット価格の高騰について。25日放送のテレビ朝日系『モーニング