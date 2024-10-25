東京23区内の意外な標高差がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】山手線の東西でこんなに標高差が「東京は平坦だと思っている皆さんへ。」と一枚のマップを紹介したのは地理Bの旅さん（@chiri_b_geo）。山手線各駅の位置とその標高が可視化されたこのマップ。地理院地図の「自分で作る色別標高図」で作成した地図にGeoJSONファイルで駅のポイントを描画したものだということだが、新宿駅を中心とした山手線西部がおおむね24m〜