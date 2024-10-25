【女子ゴルフ・樋口久子・三菱電機レディース】第１日（２５日、埼玉・武蔵丘ＧＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）２週連続優勝を目指すイ・ミニョン（韓国）が７アンダーの６５を出し、単独首位で発進した。プロとして国内ツアー２戦目の馬場咲希、工藤遥加が１打差の２位につけた。さらに１打差の４位は岩井千怜、柏原明日架、河本結、内田ことこ、アマチュアで１５歳の清水心結（東京・代