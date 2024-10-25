第49回社会人野球日本選手権大会（29日開幕、京セラドーム）に出場するNTT西日本の吉川育真内野手（23）が25日、三菱自動車倉敷オーシャンズとのオープン戦に「9番・三塁」でフル出場し、先制ソロを含む2安打2打点の活躍を見せ、勝利に貢献した。「（本塁打は）少し詰まりましたが、初球からどんどん行くつもりでした。自分の思ったところにバットを出せている。迷いなく自信を持ってスイングできています」0―0の3回2死走者