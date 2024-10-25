井村屋グループ [東証Ｐ] が10月25日大引け後(16:40)に業績修正を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の12億円→14.1億円(前年同期は13.7億円)に17.8％上方修正し、一転して2.5％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の27億円(前期は29億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年３月期第２四半期（中間期）の連結業績につきまし