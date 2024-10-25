日本パレットプール [東証Ｓ] が10月25日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比41.5％減の2.7億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の11.5億円→6.1億円(前期は8.7億円)に46.5％下方修正し、一転して29.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比16.0％減の