エバンジェリストの西脇資哲（にしわき・もとあき）がパーソナリティをつとめ、中国・上海出身の歌手Liyuu（リーユウ）がアシスタントを担当するTOKYO FMのラジオ番組「セブン銀行 presents エバンジェリストスクール！」（毎週金曜12:30〜12:55）。この記事では、10月25日（金）に放送された公開収録イベント「エバンジェリストスクール！秋の特別講習 〜Liyuu画伯と白昼の展覧会〜」の模様をお届けします。公開収録イベント「エ