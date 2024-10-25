俳優リュ・ジュンヨルが、「2024 Asia Artist Awards」（以下「2024 AAA」）のMCに抜擢された。12月27日、タイ・バンコクのインパクトチャレンジャーホールにて開かれる「2024 AAA」で、俳優のリュ・ジュンヨルがIVEのウォニョン＆ZEROBASEONEのソン・ハンビンとMCを務める。 リュ・ジュンヨルが「AAA」のMCを務めるのは今回が初めてだ。センスのあるトークと流暢な英語で「AAA 2024」を牽引する予定だ。 彼は2022年「釜山（プサン