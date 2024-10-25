自動運転の「レベル4」で走行するバス＝25日午前、北海道上士幌町北海道上士幌町が25日、特定条件下で無人運転が可能な「レベル4」でバスを自動運転する実証実験を報道陣に公開した。一般道では国内初といい、最高速度約12キロで役場周辺の約630メートルを走行した。28日から11月末まで、緊急時に備えて遠隔監視しながら、誰でも乗車できる状態で実験する。25日は進行方向に置かれた人形に反応し、緊急停止する実験も実施。乗