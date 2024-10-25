【Amazon 紙書籍まとめ買いキャンペーン】 実施期間：10月25日～11月25日23時59分 Amazonは、紙書籍まとめ買いキャンペーンを10月25日から11月25日までの期間で実施している。 本キャンペーンは、同じ出版社から2冊以上書籍を購入すると最大5％ポイント還元がつくというもの。対象となる出版社は白泉社、新潮社、KADOKAWAなど。小説や実用書だけでなく