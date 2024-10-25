中外製薬 [東証Ｐ] が10月25日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比26.2％増の2957億円に伸びた。 同時に、従来82円を計画していた今期の年間配当を未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比41.2％増の1094億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の41.4％→50.8％に上昇した。 株探ニュース