「クロミ」の公式YouTubeチャンネルにて「クロミ」が主役の完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」の配信を順次スタート！人気声優の梶裕貴さんが、謎のイケメン新キャラクター「ニコ」を熱演します☆ サンリオ「クロミ」公式YouTubeチャンネル ショートアニメ 「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」  配信開始日：2024年10月