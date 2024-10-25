「ミッキーマウス」とその仲間たちを描いた機体「JAL Dream Express」の30周年を記念したオリジナルグッズが登場！モデルプレーンやアクリルキーホルダー、ステンレスボトル、ステッカーなどが展開されています☆ JALUX「JAL Dream Express」30周年記念グッズ  販売店舗：JALショッピングJAL Mall店・空港店舗「JAL PLAZA」の一部店舗・AL国内線機内販売など 「夢いっぱいの空の旅をお届けしたい」との思いか