樋口久子・三菱電機レディース第1ラウンド、イ・ミニョンの17番アプローチショット＝25日、埼玉県武蔵丘コース（ゲッティ＝共同）樋口久子・三菱電機レディース第1日（25日・埼玉県武蔵丘コース＝6650ヤード、パー72）前週優勝のイ・ミニョン（韓国）が7バーディー、ボギーなしの65で回り、首位に立った。今季国内2戦目で19歳の馬場咲希、工藤遥加が1打差の2位につけた。岩井千怜、河本結、柏原明日架、内田ことこ、15歳でアマ