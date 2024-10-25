『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が10月20日に放送され、秘境で暮らす母子の姿に出演者らが感銘を受けた。【映像】87歳の母親、当時15歳の写真日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!?衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫ってい