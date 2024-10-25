大型の台風21号（コンレイ）が発生しました。 【写真を見る】台風21号の進路予想図（25日午後3時 気象庁発表） 気象庁によりますと、きょう（10月25日）午前6時に日本のはるか南、マリアナ諸島で熱帯低気圧が台風21号になりました。 10月25日午後3時現在、中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径650キロ以内で風速15メートル以上の強い風が吹いています。風速15メートル以上の強