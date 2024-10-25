20年連続で全国大会出場…中学硬式「府中広島’2000ヤング」の“人間形成”勝利以上に、野球を通しての人間形成を大切にする。2021年に中学硬式野球ヤングリーグの全国大会で春夏連覇を果たした「府中広島’2000ヤング」の中田博監督が24日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が実施するオンラインイベント「日本一の指導者サミット2024」に出演。高校進学後も活躍する選手の育成論を明かした。府中広島’2000ヤン