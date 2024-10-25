9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が28日発売のファッション雑誌『Oggi』12月号特別版（小学館）表紙に登場する。旬のアイドルがあなた（読者）の会社の上司・同僚・後輩・取引先を演じる『Oggi』の人気不定期連載スーツ男子企画で、磨き上げられた美肌と飾らない素直な性格が魅力の同期役を熱演。オフィス街を背景にスーツをビシッと決めてこちらを振り向くカットが採用され、普段とは異なる大人の色気たっぷりな表紙が完成し