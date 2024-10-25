◇米男子ゴルフツアーZOZOチャンピオンシップ第2日（2024年10月25日千葉県習志野CC＝7079ヤード、パー70）石川遼（33＝CASIO）は1イーグル、2バーディー、2ボギーの68で回り、通算4アンダーの22位につけた。インスタートの17番パー4、484ヤードと距離の長い難関ホールで魅せた。第2打目は右ラフから残り190ヤード強で4Uで放った球は、グリーン手前に着弾してそのまま流れるようにカップイン。グリーン上では万歳して喜び