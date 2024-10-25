菊正宗酒造（兵庫県神戸市）は10月25〜27日、東京ミッドタウン日比谷で清酒「百黙」ブランドの世界観を体感できるイベント「百黙 POP-UP ラウンジ」を開催している。新商品「百黙スパークリング」（12月10日発売）をいち早く試飲できるほか、「同純米大吟醸」などとの3種飲み比べセット（500円・1000円の2コース）を提供。嘉納治郎右衛門社長は「2016年に立ち上げた『百黙』は食の多様化にフィットすることを目指した新しい日