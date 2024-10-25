藤井聡太七冠が4連覇を目指す将棋界最高峰のタイトル、竜王戦の第3局が10月25日、京都府京都市の仁和寺で行われています。竜王戦七番勝負の第3局は、4連覇を目指す藤井聡太七冠(22)と挑戦者・佐々木勇気八段(30)が1勝1敗で迎えました。京都市の世界遺産、仁和寺を舞台に、藤井七冠の先手で始まった対局は、佐々木八段が意表を突いて「角交換振り飛車」の戦型に進めました。対局はまもなく封じ手を迎え、26日に決着する見通