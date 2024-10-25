プロ野球ドラフト会議が24日、都内のホテルで行われ、ドラフト注目の右腕、千葉学芸高校・菊地ハルン投手（3年）が広島に5位で指名された。【写真を見る】【ドラフト】広島5位指名の身長2ｍ右腕、千葉学芸高校・菊地ハルン「これからも野球で恩が返せるように」菊地は今回のドラフトの支配下で最長身、2ｍの大型右腕で、小学校卒業時には身長176cm、中学校卒業時には192cmに到達していたという。パキスタン出身の父と日本人の母と