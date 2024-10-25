左から横浜・織田、東海大相模・金本、平塚学園・武井高校野球の第７７回秋季関東大会は、２６日にサーティフォー保土ケ谷球場、等々力球場で開幕する。７年ぶりの地元開催で神奈川からは３校が出場。２６日には県勢の試合はなく、２位の東海大相模は山梨学院（山梨１位）と、３位の平塚学園は佐野日大（栃木１位）と、それぞれ２７日の１回戦で対戦。１位の横浜はシードされ、２８日の準々決勝で東農大二（群馬２位）、帝京三