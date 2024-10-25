[ワシントン ２５日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのカザークス・ラトビア中銀総裁は、ＥＣＢはこれまで考えていたよりもやや速いペースで金融緩和を進める必要があるかもしれないが、経済成長を刺激する水準まで利下げする必要はないとの認識を示した。一部政策当局者は近いうちに２％のインフレ目標をアンダーシュート（下振れ）し、中立金利を下回る水準への利下げを正当化する可能性があると主張して