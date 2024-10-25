【牧瀬紅莉栖【白衣style】（再）】 2025年3月 再販予定 予約受付開始：10月25日 価格：18,590円 ウェーブは、フィギュア「牧瀬紅莉栖【白衣style】」再販分の予約受付を10月25日に開始した。発売は2025年3月予定で、価格は18,590円。 本商品は、「STEINS;GATE」のヒロイン「牧瀬紅莉栖」を、狂気のマッドサイエンティスト「