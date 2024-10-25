台風21号は今後勢力を強め、30日(水)ごろには暴風域を伴って沖縄の南へ進む予想です。本州付近も前線の活動が活発になり、雨の強まることがありそうです。その後の進路次第では、西日本から北日本の広い範囲に影響の出るおそれもあり、台風の動向に注意が必要です。台風21号30日(水)ごろ「強い」勢力で沖縄の南へ大型の台風21号は、今日25日午後3時現在、マリアナ諸島付近にあって、1時間に25キロの速さで北西に進んでいます。中