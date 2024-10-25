◆SMBC日本シリーズ監督会議（25日、横浜スタジアム）日本シリーズの監督会議が横浜スタジアムで行われ、両監督が26日の第1戦の予告先発を発表した。ソフトバンクは有原航平、DeNAはジャクソンが先発する。有原は今季14勝を挙げ、日本ハムの伊藤大海と並んで最多勝を獲得。DeNAジャクソンはチーム2位の8勝、防御率2.90をマークした。