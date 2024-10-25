ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが日本時間25日に更新され、大谷翔平・山本由伸のチームメート、ウィル・スミス捕手に第2子が誕生したことを伝えた。【写真あり】大谷翔平の強い味方？ かわいすぎ…スミス捕手の愛娘レイトンちゃん妻も公開スミスが、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いた妻カーラさんと3ショットを披露。球団は英語で「Congratulations」と祝福した。子どもの名前はレイトンちゃんだという。ド