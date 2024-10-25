◆米男子プロゴルフツアーＺＯＺＯチャンピオンシップ第２日（２５日、千葉・アコーディア習志野ＣＣ＝７０７９ヤード、パー７０）５３位から出た２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算２オーバーの６５位に後退した。６７で回った清水大成（ロピア）が７アンダーの９位で、日本勢最上位につけている。金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）は６アンダーの１３位。日本ツ