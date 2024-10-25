サッカー女子国際親善試合の韓国戦に向けた最終調整で、笑顔を見せる北川（左）と長谷川＝国立競技場サッカー女子の日本代表「なでしこジャパン」は26日午後2時20分から東京・国立競技場で行われる国際親善試合、みずほブルードリームマッチで韓国代表と対戦する。暫定的に指揮する日本協会の佐々木女子委員長は25日に試合会場で記者会見に臨み、若手を積極的に起用することを明言し「今後のなでしこジャパンの指標となるゲーム