セレスはこの日の取引終了後、上場１０周年を迎えたことに伴い、２４年１２月期に記念配当２０円を実施すると発表した。従来予想の普通配当２０円とあわせ、年４０円（前期２０円）となる見通し。 出所：MINKABU PRESS