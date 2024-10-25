ファナックは２５日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想はこれまでの７８４３億円から７８７８億円（前期比０．９％減）、最終利益予想は１２５３億円から１３４３億円（同０．９％増）に引き上げた。想定よりも堅調な業績推移を受けて、減益予想から一転して増益予想に修正した。１０月以降の下期の想定為替レートは１ドル＝