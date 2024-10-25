気象庁が10月25日16時5分に発表した内容です 【写真を見る】【台風情報】台風21号(コンレイ)いまどこに今後の勢力と進路は全国の天気も 25日15時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯14度00分 (14.0度)東経144度50分 (144.8度)進行方向、速さ    北西 25 km/h (13 kt)中心気圧