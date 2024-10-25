西山朋佳白玲（左）、福間香奈女流五冠日本将棋連盟は25日、西山朋佳白玲（29）に福間香奈女流五冠（32）が挑戦していた第4期白玲戦7番勝負の第6局について、福間女流五冠から体調不良で対局困難との申し出があり、規定に基づき不戦敗とすると発表した。このため、シリーズの対戦成績は4勝2敗となり、西山白玲の初防衛が決まった。福間女流五冠は11月17日から来年2月12日まで出産のため、休場することが決まっていて、体調不良