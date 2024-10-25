衆院選に岐阜５区から出馬している自民党の古屋圭司元国家公安委員長は２５日、岐阜県土岐市で街頭演説し、森山裕幹事長の応援演説を拒否したことを明らかにした。派閥裏金事件を受けて非公認となった衆院選候補の党支部に党執行部が２０００万円を支給していた問題について「開いた口がふさがらない」と語った。