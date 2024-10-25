10月25日 掲載 サンクレストは10月25日、「ポケモン モンスターショルダーストラップ第5弾」の不具合品発生に関するお詫びとお知らせを同社公式サイトにて掲載した。 不具合品が発生したのは、8月に発売された「ポケット モンスターショルダーストラップ第5弾」コダック/イーブイ/カヌチャン/ドオーの4製品。付属のストラップシートに白濁汚れが付着して